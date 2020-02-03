Украинские и не только звезды помимо профессиональных успехов еще смело могут похвастаться личными – у многих из них растут прекрасные дети

Так старшие дочери Маши Ефросининой, Елены Кравец, Оли Поляковой, Веры Брежневой – растут настоящими красавицами, а внучка легендарной Софии Ротару – и вовсе, превратилась из симпатичного подростка в эффектную молодую леди.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известных артисток и источники, которые находятся в открытом доступе с фото.

Маша Ефросинина и Нана Хромаева

Телеведущая Маша Ефросинина очень любит публикации личного и «рабочего» плана в соцсетях – Нана – напротив, не очень, вообще – публичности, похоже, что избегает. По словам самой Маши в одном из интервью, Нана уже смирилась с тем, что ее мама такая и не против, когда она попадает в кадр. Девочка и звезда ТВ очень схожи внешне, но здесь можно предметно поспорить: Нана также очень похожа на своего отца, бизнесмена Тимура Хромаева.

Елена и Маша Кравец

Дочь звезды «Квартала 95» Елены Кравец Маша – копия ее известная мать. Девушка пробовала себя в модельном бизнесе, она часто путешествует, а также снималась в клипах украинских исполнителей.

Оля и Маша Поляковы

Юная Маша выглядят немного старше своих почти 15 лет (исполнится в марте) и вот где очевидное сходство матери и дочери, как говорится, на лицо. Мало того, что Оля и Маша очень внешне похожи, они еще и очень походят друг на друга в манере поведения – яркие фото с отдыха, студийные фотосъемки в откровенных нарядах, путешествия, участие в телешоу, Маша также попробовала свои силы также на кастинге нашумевшего сериала «Школа», а Оля - стала звездой "Свингеров".

Вера Брежнева и Соня Киперман

В данном случае также сходство очевидно. Вера и ее дочь от первого мужа Соня похожи, как две капли воды. Похоже, в семье Веры – сильный женский ген – ее сестры и она сама практически копия матери и все прекрасны, как на подбор.

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко – живет в США, работает моделью и из просто подростка превратилась в настоящую юную красавицу – с Софьей Михайловной их объединяет схожесть благородных профилей, глубокий взгляд, хороший рост и особенная сдержанная манера в подаче себя на публике.

Напомним также, недавно девушка предстала в спортивном облегающем костюме с открытым животом. Чтобы не замерзнуть, девушка накинула красный короткий пуховик, чем сделала яркий акцент в своем образе.

«Стретчинг перед боксом этим утром», – подписала она снимки, намекая о своих планах на субботнее утро.

Отметим, что на фото девушка выглядит максимально натурально, ведь для фотосессии она не пользовалась макияжем и даже не укладывала волосы. Можно допустить, что эти снимки вышли случайными, по дороге на тренировку.

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