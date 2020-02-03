Повзрослевшая дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп ошарашила публику внешним видом

Как передает Politeka.net, соответствующие снимки были опубликованы в Instagram.

В частности, 20-летняя модель Лили-Роуз Депп явилась на церемонию награждения вручения кинопремии BAFTA в прозрачном наряде, засветив перед публикой грудь.

Как отмечает интернет-издание Just Jared в своем Instagram, повзрослевшая модель пришла на мероприятие в черном платье в пол из кружевной прозрачной ткани французского модного бренда Chanel.

Свой образ 20-летняя Лили-Роуз Депп также дополнила массивными браслетами, серьгами и черными туфлями на высоком каблуке с открытым мысом. Из-под наряда позврослевшой дочери актера Джонни Депа просвечивала ее обнаженная грудь.

Сама модель на красной дорожке в Лондоне держалась уверенно и без стеснения позировала фотографа.

Ранее мы рассказывали о том, что Джонни Деппа застукали с новой любовницей.

В одном из лондонских ресторанов Джонн Депп встретился со своим другом режиссером Тимом Бертоном, который снимает его в большинстве своих фильмов. На встречу с Бертоном Депп пришел в сопровождении новой девушки.

Фотографам удалось застать парочку, когда они стояли на улице и беседовали. Похоже, Депп рассказывал женщине что-то очень веселое, потому что она буквально корчилась от смеха. Это видно на фотографиях, которые опубликовали в Twitter поклонники актера.

Отметим, что поклонники Деппа очень переживают за актера после его громкого и скандального разрыва с актрисой Эмбер Херд. После развода с актрисой и смерти матери 56-летний Депп боролся с затяжной депрессией. Его карьера пошла на спад, а общественные организации обвиняли его в домашнем насилии.

Напомним, что бесстыжую экс-жену Джонни Деппа застали с любовницей.

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