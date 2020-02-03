Шоумен Владимир Остапчук не мог не отреагировать на слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации

Об этом пишет Politeka.net.

Откровенное заявление украинский телеведущий, который пережил громкий развод, сделал в интервью Кате Осадчей для "Світського життя".

Телеведущая в эфире программы поинтересовалась у Владимира Остапчука: "За глазами говорили о твоей нетрадиционной ориентации. Даже жена Елена подлила масла в огонь...".

Но популярный шоуме отверг все предположения Кати Осадчей и заявил, что он никогда не спал с мужчинами.

«Нет, я не гей. У меня никогда не было отношений с мужчиной и никогда не будет… Не нужно искать сенсацию в этой истории, какую шоковую информацию, начинать меня женить со всеми партнершами на „Танцах“ или запасаться попкорном. Мы десятки раз пытались склеить это жизнь, но склеить можно горшок, а когда пепел, ты уже никогда его не склеишь», — заверил он ведущую и телезрителей.

Он также добавил, что причиной развода послужили семейные ссоры и ревность супруги Елены.

"Мы поняли, что наша семейная жизнь идет наперекосяк. Мы начали ссориться, мы очень сильно начали ссориться. И самое страшное в этой ситуации то, что мы начали делать это перед нашими детьми. Нет, мы не дрались, но ссоры серьезные были. Основанием для разногласий и ссор на повышенных тонах стала моя работа… Я не прав в том, что так долго решал этот вопрос. Очень долго. Надо было разорвать эти отношения по-взрослому — как двое взрослых людей, честно признаться, пожалуй, когда это не возымело таких размеров", - резюмировал Владимир Остапчук в общении с Катей Осадчей.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая жена Владимира Остапчука вывалила грязную правду о разводе. В прошлом году после 10 лет брака и рождения двух детей Остапчук расстался с супругой Еленой Войченко. Последняя откровенно поделилась причинами и обстоятельствами расставания, выложив все некрасивые подробности без утайки.

Несколько месяцев Владимир и Елена категорически отказывались комментировать развод. Поклонники ведущего пришли к выводу, что просто жена устала от его постоянной занятости и богемной жизни. Однако, ситуация оказалась куда интереснее.

Елена рассказала о том, что муж не помогал ей с детьми, более того, не понимал важности этой помощи. И прямым текстом ей так и говорил "я еще не нагулялся".

Кроме того, она призналась, как подловила мужа на многочисленных интрижках. Елена увидела переписки в его телефоне. А на ее резонные вопросы Владимир не нашелся что ответить.

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Как сообщала Politeka, бывшая жена Остапчука внезапно проговорилась о причине развода: "Он снова и снова..."

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