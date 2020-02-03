Скандально известный российский музыкальный критик и бывший судья украинского «Х-Фактора» Сергей Соседов продолжает поливать грязью нашу страну

Очередным потоком обид и оскорблений в адрес Украины он разразился в интервью одному из российских СМИ, передает Politeka.

Причиной для этого стало появление в эфире шоу, в котором Соседов проработал шесть лет, Филиппа Киркорова. Коллектив Duke Time выступил с песней «Цвет настроения синий», и Андрей Данилко, который является одним из членов жюри программы, прямо в эфире начал разговаривать с российским артистом, который исполняет эту песню, по телефону, а потом и вовсе включил видеосвязь. Киркоров похвалил группу и поставил 10 баллов.

Такая выходка вызвала возмущение украинцев, о чем они не преминули написать в сети. В свою очередь Соседов посоветовал российским звездам не связываться с Украиной.

«Украина сейчас – больная страна. Я в Украине тоже запрещен, потому что у меня там был большой успех. А м**каль, по мнению СБУ, не должен иметь огромного успеха. Поэтому меня убрали из шоу. Ввиду сложившейся ситуации наши артисты не должны ехать в Украину, я бы им советовал самим для себя поставить запрет на это», - заявил Соседов.

Ранее экс-«прокурор» оккупированного Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила Владимира Зеленского в «махровой русофобии», которую он демонстрирует на глазах у всего мира.

Причиной для истерики стало выступление украинского президента во время визита в Польшу. В частности ее разозлило то, что Зеленский возложил ответственность за начало Второй мировой войны на СССР, который сотрудничал с Гитлером на протяжении продолжительного времени.

Напомним, Шура резко высказался об Украине и Крыме.

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