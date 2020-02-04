Новости о страшном коронавирусе, который бушует в Китае, пожалуй, не слышал только тот, кто живет вдали от интернета, телевидения и прессы

В сети не только пугаются страшным новостям о смертях и новых заражениях, но и даже шутят, пишет Рoliteka.net.

В частности, появляются фото со звездами, которые носят короны и подписаны: "Коронавирус". Например, в этой публикации объединили фото Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Сергея Зверева и Максима Галкина.

Также в интернете можно заметить и другие снимки звезд в коронах:

Отметим, ранее телеведущая Ксения Собчак опубликовала снимок в короне, и написала: "У меня КОРОНА - вирус с детства, и ничо, как-то выживаю... А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?».

Не все пользователи сети оценили черный юмор знаменитости и накинулись на нее с критикой.

"Беда вроде ....гибнут люди не озаруй Ксения", "Ужасный сарказм, в тот момент, когда умирают люди", "Не смешно. Это шутка из серии Бузовой про блокадницу", "Люди умирают,ничего смешного в этом не вижу...", "Смеяться надо? Или как", - прокомментировали люди.

Отметим, по состоянию на 3 февраля, количество заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 17 205 человек, 362 умерли.

За сутки от нового коронавируса в Китае погибли 57 человек.

Напомним, Николай Басков засветился в компании скандально известного патриарха Русской православной церкви Кириллом. Певец поздравил главу РПЦ с одиннадцатой годовщиной восхождения на престол.

Отметим, далеко не всем фолловерам певца это пришлось по душе. Не обошлось без критики и высмеиваний.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров поразил экстравагантным образом сразу после возвращения в Россию из США.

На фото Киркоров позировал в узких черных штанах с дырками на коленях, черной футболке со стильным принтом и модных круглых очках.

Однако, все внимание перетягивает на себя короткая пушистая шуба.

Пользователи звезды написали, что он похудел. Другие же раскритиковали знаменитость за внешность.

«Боже ужас, комедиант с совковым вкусом», - написал один из комментаторов.

Напомним, страшная беда случилась в семье невесты Киркорова Успенской, даже Лобода не сдержалась.

Как сообщала Politeka, фаворитка Киркорова похвасталась аппетитными формами в черных чулках.

Также Politeka писала, что 8-летняя дочь Киркорова сразила «взрослым» видом.