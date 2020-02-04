Сотни голливудских звезд посетили ежегодную церемонию вручения премии BAFTA

В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне прошла 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Эту премию часто называют генеральной репетицией «Оскара», поскольку она проходит за несколько недель до церемонии американской академии кинематографических искусств. Получить награду от британской академии также престижно, как и «Оскар».

В Лондон на премию прибыли самые именитые звезды Голливуда и Европы. На красной дорожке засветились Скарлетт Йоханссон, Аль Пачино, Хоакин Феникс, Рене Зеллвергер, Марго Робби. Уже не в первый раз мероприятие посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Лидером по количеству наград стала драма о Первой мировой войне "1917". Но традиционно пристальное внимание публики привлекли не столько награды, сколько наряды знаменитостей, в которых они красовались на красной дорожке.

Герцогиня Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке в белом платье от Alexander McQueen, расшитом золотыми нитками.

Шарлиз Терон предстала перед поклонниками в ярком сиреневом платье с глубоким вырезом от Dior.

Скарлетт Йоханссон, которая в этом году номинирована на «Оскар», появилась на красной дорожке в соблазнительном платье розового цвета. Платье с глубоким вырезом было дополнено пышным низом с перьями.

Актриса Марго Робби, которая засветилась сразу в нескольких фильмах, которые претендовали на награду, пришла на церемонию в черном сдержанном платье, оставив открытым лишь руки и спину.

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк также появилась на красной дорожке в черном платье. Правда, ее наряд был более откровенным, чем у Марго.

Отдали предпочтение черному еще две звезды: дочка Джонни Деппа Лили Роуз и девушка Хоакина Феникса Руни Мара.

Лауреатка премии Рене Зеллвегер пришла на церемонию в бледно-розовом платье от Prada.

Напомним, что Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке в платье 8-летней давности: "Уже была в нем на...".

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