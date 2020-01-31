Зірка взяла участь у зйомках для відомого бренду

Дочка італійської актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя, Діва Кассель, вразила своєю чарівною красою

Хоча дівчині всього 15 років вона вже бере участь у зйомках для відомих брендів, пише Politeka.net.

Зокрема, красуня знялася для "Dolce & Gabbana". Відповідні фото вона опублікувала у себе на Instagram. Дівчина представила новий аромат під назвою "Shine".

На знімках 15-річна модель позує в білому легкому платті розкльошеними рукавами. Її кучеряве довге волосся розпущене.

В руках усміхнена красуня тримає букет жовтих та рожевих квітів.

Також дочка Белуччі позує в машині, в якій багато квітів.

Зйомка вийшла дуже вдалою, легкою і світлою. Від Діви не можна відірвати погляду.

Люди завалили дочку Моніки Белуччі безліччю компліментів. Користувачі мережі вважають, що Діва прекрасна, а деякі навіть думають, що її краса божественна.

Варто відзначити, що люди знаходять схожість Діви з матір'ю. Дівчина нерідко і сама викладає фото, на яких вона порівнює себе з Монікою:

Схожість бачать і фотографи з модними оглядачами. На їхню думку, красуня — викапана мати в юності. Такі ж темне кучеряве волосся, ангельське личко, великі очі і пухкі, чуттєві губи.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі знялася для рекламного відео і показала, як у відвертій сукні робить собі макіяж. На кадрах можна побачити вражаюче декольте і яскраві риси 55-річної актриси.

Спочатку над образом артистки ефектно попрацювали стилісти, а Моніка вже внесла завершальні штрихи. А саме – нафарбувала прямо в кадрі губи яскраво-червоною помадою.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі вразила шанувальників стильною фотосесією.

Зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька знімків, на яких позує в чорних красивих речах.

Один з образів Беллуччі був складений з чорного комбінезона з глибоким декольте, його доповнювало масивне кольє на шиї зірки. Белуччі знялася для модного глянцю l'officiel Maroc.

Шанувальники були в захваті від стильної фотосесії Моніки.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі заінтригувала новим похмурим чином: «Наче вдова».

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