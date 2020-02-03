Доросла дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп приголомшила публіку зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, відповідні знімки були опубліковані в Instagram.

Зокрема, 20-річна модель Лілі-Роуз Депп з'явилася на церемонію нагородження вручення кінопремії BAFTA в прозорому вбранні, засвітивши перед публікою груди.

Як зазначає інтернет-видання Just Jared в своєму Instagram, доросла модель прийшла на захід у чорній сукні з мереживної прозорої тканини французького модного бренду Chanel.

Свій образ 20-річна Лілі-Роуз Депп також доповнила масивними браслетами, сережками і чорними туфлями на високих підборах з відкритим мисом. З-під наряду дочки актора Джонні Деппа просвічували її оголені груди.

Сама модель на червоній доріжці в Лондоні трималася впевнено і без ніяковості позувала фотографам.

Раніше ми розповідали про те, що Джонні Деппа застукали з новою коханкою.

В одному з лондонських ресторанів Джонн Депп зустрівся зі своїм другом режисером Тімом Бертоном, який знімає в більшості своїх фільмів. На зустріч з Бертоном Депп прийшов у супроводі нової дівчини.

Фотографам вдалося застати парочку, коли вони стояли на вулиці і розмовляли. Схоже, Депп розповідав жінці щось дуже веселе, бо вона буквально корчилася від сміху. Це видно на фотографіях, які опублікували в Twitter шанувальники актора.

Зазначимо, що шанувальники Деппа дуже переживають за актора після його гучного і скандального розриву з актрисою Ембер Херд. Після розлучення з актрисою і смерті матері 56-річний Депп боровся з затяжною депресією. Його кар'єра пішла на спад, а громадські організації звинувачували його в домашньому насильстві.

Нагадаємо, що екс-дружину Джонні Деппа застали з коханкою.

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