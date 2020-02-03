Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли показала фото из самолета

Снимок актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На фотографии актриса сидит в самолете прямо возле окошка. Девушка практически не накрашена, что позволяет рассмотреть ее натуральную красоту. Пост актриса подписала «Конец», намекая на то, что она летит домой после съемок во Франции.

За день пост звезды набрал почти 70 тыс. лайков. Поклонники восхищаются красотой актрисы и пишут ей признания в любви на разных языках.

«Ты самая лучшая», «Зайчик, я тебя очень люблю, мне интересно, куда ты летишь... Приятного полета и знай, что я никогда не предам тебя», «Я люблю эту женщину», «Как прекрасны бесконечные путешествия, мы всегда в одном месте», «Это было так много лет назад, но я люблю тебя, как Хюррем в фильме «Великолепный век», «Моя принцесса», «Господи, до чего же прекраснаааа», - пишут фолловеры.

Добавим, что по данным различных СМИ, актриса делала пластику, благодаря чему ее лицо сегодня выглядит идеально.

Напомним, что актриса после получения престижной премии в Доминиканской республики отправилась на съемки во Францию. Там звезда сериала "Великолепный век" позировала в откровенных образах недалеко от Лувра. Поклонники обратили внимание на то, что поза актрисы на снимке весьма пикантна – женщина расставила ноги и чуть приподняла яркое платье.

Как известно, 36-летняя Мерьем Узерли получила мировую известность благодаря историческому сериалу "Великолепный век", где она сыграла, наложницу, а затем жену турецкого султана Османа Великолепного Росколану. В Украине транслировали этот сериал, поэтому Узерли любят и в нашей стране. Сериал снимали с 2011 по 2014 год. После него у актрисы бло еще несколько работ в кино.

Напомним, что звезда "Великолепного века" расставила ноги на фоне Лувра: "Парижская Барби".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли показала идеальное тело в смелых платьях: "Красота неописуемая".

А еще Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" поразила природной красотой: "такая сладкая".