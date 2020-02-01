Турецька актриса Нур Феттахоглу не соромиться демонструвати шанувальникам свою натуральну красу

39-річна зірка серіалу «Величне століття», яка зіграла роль першої дружини Сулеймана — Махідевран Султан, поділилася на своїй сторінці в Instagram новим кумедним фото, на якому позує без грама макіяжу.

Красуня виглядає сонною і, мабуть, намагається прокинутися за допомогою кави, порожня чашка з-під якої стоїть на столику перед нею.

Нур зібрала волосся в пучок, на ній біла футболка і чорні штани.

«Якщо ви не можете прокинутися й у вас багато роботи... вставайте з того місця, де ви, повільно йдіть під ковдрою і продовжуйте спати», – підписала вона знімок.

У коментарях користувачі відзначили, що вранці вона виглядає приголомшливо навіть без макіяжу.

Раніше ми розповідали, що Нур часто ділиться знімками з дочкою Елісою, а також фотографіями, зробленими в домашній обстановці. Вона продовжує зніматися в турецьких серіалах, а іноді її можна побачити і в рекламних роликах.

Мало хто знає, що Нур хоч і туркеня, однак народилася вона на заході Німеччини в місті Дуйсбург. У Сінана і Фатми Феттахоглу, батьків дівчинки, було ще четверо дітей. Коли майбутній актрисі виповнилося шість років, сім'я вирішила повернутися назад до Стамбула. Там Нур закінчила середню школу, а потім – колеж Бешикташ.

Спочатку дівчина не планувала пов'язувати своє життя з кінематографом. Вона вчилася в університеті Халіча на дизайнера одягу, а після закінчення навчання влаштувалася на роботу в банк.

Вперше перед камерами вона з'явилася в якості ведучої біржових новин на каналі «Скай Тюрк».

У 2008 році Нур вийшла заміж за Мурата Айсана і взяла його прізвище. Перший чоловік, пов'язаний з індустрією кіно, розгледів у молодій дружині акторський талант. Першу роль вона отримала в серіалі «Який з мене батько». Досвід виявився успішним, і наступну роботу в багатосерійному фільмі «Коливання серця» дівчина отримала відразу. Що ж стосується шлюбу, то він розпався через три роки. 30 жовтня 2013 року вона пов'язала долю з турецким бізнесменом Левентом Везірголу, від якого народила дочку.

Але по-справжньому її талант розкрився у 2011 році, коли вона потрапила в серіал «Величне століття».

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