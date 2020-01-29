Турецька акторка Мер'єм Узерлі стала зіркою фотосесії, яка пройшла в Лос-Анджелесі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості (instagram.com/meryemuzerlimeryem/)

В ході фотосесії зірка серіалу "Величне століття", в якому Мер'єм зіграла Росолану, позувала в різних образах. Макіяж актриси підкреслює пишні пристрасні губи, волосся підстрижене коротко і мають рудуватий відтінок.

Стилісти вибрали для Мер'єм нестандартні рішення. Так, Мер'єм красується перед фотокамерами в чорній спідниці і рожевій блузці з чорними візерунками, ефектному зеленому платті. Особливо запам'ятовується образ в золотистій сукні і чорному піджаку з золотистими "крилами" на плечах.

Також на відео миготять кадри підготовки до фотосесії і подальшого відбору фотографій.

Фанати актриси захоплено зустріли нові модні експерименти Мер'єм.

"ти виглядаєш абсолютно приголомшливо, любов моя" - написав у коментарі відомий стиліст Hicham Benslimane. Також було чимало коментарів від фанів. "Наша Султанша. Росія любить Вас", "Дуже красива", "Чиста любов".

Нагадаємо, що 36-річна турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка здобула популярність завдяки серіалу "Величне століття". Раніше актриса поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram.

Фантастична гра тіней, зухвалий і одночасно владний погляд Мер'єм і її неймовірно спокусливі пухкі губи зведуть з розуму, кого хочеш. Так, вона з'явилася на фото в напівпрозорому вбранні темно-зеленого кольору з вишивкою у вигляді листочків і квітів. Мер'єм прикрила частину обличчя рукою, падаюча тінь від якої надала таємничості її образу.

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