Елена Кравец организовала так называемые ироничные чтения на пару с известным автором Еленой Андрейчиковой

В сети появились кадры, где Елена Кравец выступает вне Студии «Квартал 95» и для узкого круга публики. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-публикации фан-клуба артистки.

Ранее на своей личной странице, звезда «Квартал 95» Кравец анонсировала тематическое мероприятие – «Ироничные чтения «#прозаностра»»:

«Как-то раз мы все, участницы этого видео, прочитали первую книгу @elena_andreychykova “Женщины как женщины» и потом, вдохновлённые, сняли видео «по мотивам». Помню, у меня во время съёмок все время слезились глаза... не знаю почему. Может моя душа уже тогда знала, чего ей по-настоящему хочется... Взять паузу. Сделать остановку. Читать. Узнавать себя в строчках. Улыбаться диалогам. Быть в моменте. Быть разной. Быть женщиной и не бояться этого слова...)», - подписала тогда Елена Кравец кадры запланированного ивента.

Сейчас же, в сети стали появляться фото и видео, на которых пользователи во всю отмечают известную артистку, в том числе - несколько коротких видео опубликовала страница фан-клуба актрисы в сети. Известно, что Елена Кравец выступила в Одессе, с несколькими монологами, которые, по задумке авторов проекта, должны были раскрыть суть взаимоотношений мужчины и женщины и так далее. На одном из опубликованных кадров видно и слышно, как Кравец шутит на тему мужского самолюбия – публика на короткий текст в исполнении Кравец отреагировала смехом и аплодисментами.

Под фото и видео появляется все больше хвалебных комментариев в адрес Кравец – пользователи отмечают, что в жизни Елена еще более привлекательна, чем ее привыкли видеть на экранах, также люди, преимущественно женщины, пишут о «простоте», «красоте» и «очаровании» Кравец:

«Дамы, вы восхитительны! Встреча в Одессе - восторг!»

«Концерт в Одессе ... был просто необыкновенный. Спасибо. Смеялась и отпустила. Огромное спасибо. Большие молодцы»

«Госпожа Елена, Вы невероятная!»

«Это круто»

«Нравится, простая умная, красивая»

«Огонь»

На кадрах Кравец красовалась в скромном и стильном наряде - пиджаке под пояс и более выразительного цвета платьице, волосы присобрала, макияж на лице - минимальный.

Напомним, Елена Кравец 1 января отпраздновала день рождения.

Мы решили вспомнить, чего с она начинала.

В детстве Кравец мечтала стать актрисой, но все же поступила в криворожский филиал Киевского института народного хозяйства, где получила специальность финансиста-экономиста.

Во время учебы, она начала играть в команде КВН - сначала за другой вуз, поскольку в их институте не было своей команды. А когда к ним поступил Владимир Зеленский, она перешла в его команду.

Сейчас Елена очень популярная личность.

Ранее мы писали, что Елена Кравец прослезилась во время одного из номеров новогоднего "Вечернего квартала".

Такой случай произошел во время номера, когда новый муж (Евгений Кошевой) сценической жены Зеленского решил устроить разборки с её бывшим.

В какой-то момент Кравец слишком увлеклась и на ее глазах засверкали слезы.

"Зачем ты пришел? Чего ты ходишь сюда?" – сказала Кравец со сцены, обращаясь к сидящему в зале Зеленскому.

Напомним также, что Елена Кравец рассказала, как относится к ушедшему году.

Украинская звезда опубликовала фото в своем Инстаграм.

Елена предстала в белой сетчатой футболке, поверх которой надета майка. Завершали образ красивые серьги.

Кравец ярко улыбала, чего не скрыть даже черно-белым фото.

В посте артистка призналась в любви 2019 году.

Напомним, Кравец из "Квартала 95" ошеломила видом в экстра-мини прямо на сцене: "Как школьница"

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

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