В Беларуси стартовали съемки седьмого сезона сериала «Сваты»

Съемки многострадального сериала от студии «Квартал 95», который какое-то время был запрещенным в Украине, возобновились 28 января. Как выяснило издание «Комсомольская правда», сейчас снимаются сцены в доме Виктора и Светланы Празецких в Дуличах, который по сюжету принадлежит Ивану Будько и Валюхе. Именно здесь проходили съемки в августе 2017 года.

«На съемки в наш дом из актеров приехали только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Но сама съемочная группа еле помещается в доме. Им, конечно, сложно сниматься в таких условиях: в доме тесно, на улице грязь и холод. Мы как можем помогаем: предлагаем бутерброды и чай», - рассказала владелица дома Светлана Празецкая.

Она отметила, что за два года в доме успела смениться старая мебель на кухне, поэтому сценаристам пришлось вносить изменения в сценарий.

Ожидается, что съемки будут продолжаться несколько дней в феврале, а затем возобновятся уже в мае.

Отметим, что показ «Сватов» в Украине возобновили летом 2019 года. До этого сериал находился в «черном списке» СБУ с ноября 2017 года. Туда он попала из-за исполнителя одной из главных ролей Федора Добронравова, который поддерживал аннексию Крыма.

Съемки нового сезона сериала изначально были запланированы на 2014 год, однако постоянно откладывались из-за событий в Украине и скандала с Добронравовым.

Примечательно, что ранее актеры рассказывали о подготовке к съемкам нового сезона уже с 3 февраля.

Эту информацию в комментарии журналистам подтвердил актер Александр Феклистов, исполняющий роль Александра Берковича.

«Уезжаем в Минск и будем там снимать то, что не досняли. Летом будем снимать еще. Я с опаской читал сценарий седьмого сезона, казалось, что ранее мы уже все рассказали. Что высасывать из пальца? Тем не менее, сценаристы с продюсером и режиссером Андреем Яковлевым придумали невероятный ход. Мы попадаем в совершенно другое время. Силой воздействия и собственной фантазии, без увеселительного газа и наркотиков», — рассказал нюансы Феклистов.

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