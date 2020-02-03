Звезда «Сватов» Алла Кошмал, известная по роли Жени в ситкоме, озадачила поклонников снимком в свадебном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.
«С Днем рождения самого лучшего человека, которого я когда-либо встречала», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что снимок девушка сопровождала фотографией в свадебном платье. Рядом с ней можно заметить молодого человека. Поклонники уверены, что это муж звезды.
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«Они вместе?», «Ого, кто это?», «она же жената. И вроде даже сын есть – Миша. Ему уже годик», «что – замуж вышла?», «Счастья вам и детишек», - пишут они.
Как сообщалось ранее, актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты», «выбросила» в соцсеть новые кадры с откровенной фотосессии
Кошмал показала, как выглядит в белье, продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, а также поразила естественной красотой вблизи. Девушка заслуживает внимания поклонников, ведь она так старалась на фото, позируя и показывая себя с лучшей стороны.
На нескольких фото девушка прислонилась к стене в длинном платье светлого оттенка и в босоножках на блуках. Под платьем видно отсутствие белья, которая делает фигуру актрисы еще элегантней.
Все новые фото были в похожих образах: красотка позировала в белых нарядах на каблуках, на некоторых снимках одевала на волосы обруч.
Напомним, что Добронравову вызвали скорую и срочно госпитализировали.
Как сообщала Politeka, Татьяна Васильева подозревает, что ее не включили в состав седьмого сезона «Сватов» за личных неприязненных.
Также Politeka писала, что Федор Добронравов стал дедушкой