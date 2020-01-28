Информация о том, что съемки нового сезона "Сватов" идут полным ходом, не соответствует действительности

Эту информацию в комментарии журналистам подтвердил актер Александр Феклистов, исполняющий роль Александра Берковича («Сан-Саныча») в "Сватах", передает Пензенская правда.

На данный момент актер находится на гастролях в российской Пензе.

Сан-Саныч признался, что уже 3 февраля 2020 года актеры возвращаются к съемкам нового сезона популярного сериала.

«Уезжаем в Минск и будем там снимать то, что не досняли. Летом будем снимать еще. Я с опаской читал сценарий седьмого сезона, казалось, что ранее мы уже все рассказали. Что высасывать из пальца? Тем не менее, сценаристы с продюсером и режиссером Андреем Яковлевым придумали невероятный ход. Мы попадаем в совершенно другое время. Силой воздействия и собственной фантазии, без увеселительного газа и наркотиков», — рассказал нюансы Феклистов.

В общении с журналистами актер вспомнил о самом запоминающемся моменте съемок в предыдущих частях.

«Пришлось сниматься с живым медведем, от которого я должен был убегать. В шлепанцах. Без какой-либо страховки. Долго выспрашивал, как же это все будет происходить. К счастью, у меня получилось», — добавил Сан-Саныч в комментарии.

Также мы рассказывали о том, что в сериал "Сваты" может вернуться Митяй. Российский актер никак не комментирует свое громкое возвращение в популярный ситком, а его коллеги по цеху делают вид, будто Николай Добрынин со скандалом не уходил.

Как известно, Николай Добрынин вернулся на съемки после слухов о том, что сценаристы планируют "убить" его героя. Из этого можно сделать вывод, что российский актер попросту боится «умереть» для публики, поскольку это может серьезно ударить по благополучию его семьи. Но официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.

Также Politeka писала, что стала известна истинная причина, почему Митяй уходит из «Сватов».

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.