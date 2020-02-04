Легендарный музыкант и композитор Иван Крал скоропостижно скончался в возрасте 71 года

Об этом пишет местное издание Český rozhlas.

Информацию о кончине известного композитора также подтвердил чешский продюсер Давид Гайдечка.

Сообщается, что музыкант Иван Крал скончался на 72-ом году в жизни в Мичигане. Также известно, что последние годы жизни легенда боролась с онкологическим заболеванием.

Дата и время проведения официальной церемонии прощания будут сообщены позже.

Стоит отметить, что Иван Крал родился в Праге 12 мая 1948 года и уже в 1966-м переехал в Соединенные Штаты. В начале 70-ых годов начал выступать с группой Blondie, а затем начал сотрудничать с Патти Смит и её командой.

В рамках сотрудничества Иван Крал написал множество песен, в том числе хит 1979 года «Dancing Barefoot», а также выступал на концертах и принимал участие в записи нескольких альбомов Смит – «Horses» (1975), «Radio Ethiopia» (1976), «Easter» (1978) и «Exodus» (1994).

Помимо этого, композиции известного Ивана Крала исполняли такие музыканты, как Игги Поп, Дэвид Боуи, Eastern Bloc и многие другие.

За 26 лет музыкальной карьеры Иван Крал успел выпустить несколько сольных альбомов, а также вместе с Амосом По снял документальный фильм «The Blank Generation» (1976) о панк-сцене Нью-Йорка.

Ранее мы рассказывали о том, что в США неожиданно скончался популярный рэп-исполнитель Juice Wrld. По информации СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

8 декабря в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

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