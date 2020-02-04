В семье бывшего возлюбленного украинской певицы Анны Седоковой случилось горе, пишет "Dni.ru"

Как мы сообщали ранее, экс-бойфренд и отец сына украинской певицы Анны Седоковой Артем Комаров женился на 23-летней модели и экс-участнице шоу "Голос" Евгении Дравиной.

5 декабря девушка родила Комарову двойню - девочек Марусю и Софию, а через четыре месяца пара официально оформила отношения.

При этом Евгения рассказала о сложностях во время родов и затяжную реабилитацию на своей странице в соцсети.

"Этот декабрь навсегда останется в моей памяти, в моем сердце, моих мыслях, моей физике и моих ощущениях. Моя жизнь абсолютно кардинально изменилась, вместе с моими ценностями ко всему".

Как сообщает российское издание Starhit, одназ из новорожденных девочек, несмотря на усилия врачей, умерла. Источник издания в окружении родителей подтвердил трагическое известие. "Да, это правда", - сказал источник.

По информации российских СМИ, Артем Комаров является сыном российского миллиардера, экс-члена Совета Федерации Андрея Комарова. Состояние отца оценивают в не менее $800 млн.

На имя Артема Комарова зарегистрировано три компании, занимающиеся бетонными конструкциями и оптовой торговлей. Жена Артема отказалась от карьеры инфлюенсера в соцсетях, удалив аккаунт с огромной аудиторией. Также в прошлом девушка ринимала участие в конкурсе «Мисс Россия» и шоу «Голос»

Модель и певица Евгения Дравина после свадьбы с Комаровым удалила страницу в соцсети "Инстаграм", где у нее были тысячи подписчиков. Ранее девушка несколько раз попадала в скандалы, в частности, ее подозревали в оказании эксорт-услуг. Якобы Евгения получала за встречи с олигархами не менее пяти тысяч долларов. Сама Дравина опровергала подобные слухи.

Евгения Дравина также известна скандалом с ДТП. Девушка врезалась в машину и скрылась с места происшествия.

Седокова и Комаров расстались вскоре после рождения сына Гектора.

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