Известная украинская певица Анна Седокова показала новый образ с длинными косичками

На фото Анна позирует в странной разноцветной накидке, джинсах и ботинках. При этом Седокова сделала себе несколько маленьких косичек и одну большую. На фото певица присела. В этот раз снимок был сделан на подземной парковке. На фоне можно увидеть несколько автомобилей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как вы думаете, от чего нужно отказаться в воскресенье?

Сегодня, в воскресенье, когда мы остались с Гектором и Алиной одни, мы провели удивительный, тёплый день #FamilyFirst. Безусловно, было сложно, но мы так поддерживали друг друга. И я подумала, как же часто наши телефоны и работа отравляют жизнь с близкими людьми", - написала Анна.

Фанаты успели поставить более 13 тысяч лайков. Также они написали множество комментариев, в которых хвалили внешность певицы и новый образ.

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом.

В этот раз артистка представила первые кадры со своего нового клипа. При этом сама певица не стала комментировать новую работу, лишь добавила несколько дополнительных роликов и засветилась в откровенном виде.

В основной ленте Инстаграм певица показала промо-кадры с мужчиной, который интимно каснулся ее чуть ниже спины и резко развернул себе. В завершении ролика видна надпись "скоро", отмечая тем самым предстоящую премьеру клипа "Игристое, детка".

Сообщалось, что Седокова показала самые интимные кадры в постели с молодым любовником.

На фото Седокова позирует практически без одежды, видно только бретельку от топика или бюстгальтера. Она легка немного сверху на Яниса, который лежит рядом раздетый. Парочка целуется. Фото получилось довольно романтичным и милым, а также немного развратным.

Напомним, Седокова попала в скандал прямо на матче любовника

А еще Politeka сообщала, что Седокова оказалась в постели с другой женщиной, кадры удивили сеть

Также Politeka писала, что Седокова повернулась задом и показала, чем соблазнила молодого красавчика



