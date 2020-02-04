Один из главных героев популярного сериала "Сваты" резко состарился и уже не вписывается в сценический образ

Об этом пишет DP-life

Седьмой сезон сериала "Сваты" значительно запаздывает. Со времен шестого сезона прошло уже около воьсми лет. Изначально авторы вообще не собирались снимать продолжение, но в их планы вмешалась популярность сериала. Зрители ждут продолжения сельской саги.

Съемки сериала начались еще в 2017 году, однако из политических соображений их пришлось прекратить. Вновь взяться за работу авторы решили лишь во второй половине 2019 года. Съемки с 3 февраля будут проходить в Беларуси.

При этом заснятый в 2017 году материал придется оставить, что, возможно связано со старением актеров. Так, один из актеров, которого не пощадило время – Николай Добрынин, сыгрывший сельского выпивоху Митяя.

По информации СМИ, сам Добрынин также любит выпить, из-за чего якобы был изгнан со съемочной площадки «Сватов». Впрочем, актер Федор Добронравов эту информацию опроверг. По его словам, в новом сезоне появится весь прений актерский состав.

Судя по имеющимся фото, перед режиссером предстоит нелегкая задача с подачей линии Митяя. Актер ощутимо располнел и состарился.

"На фото, появившимся в Сети, 56-летний Добрынин выглядит седым, побитым жизнью стариком, а не мужчиной средних лет, которого он играл в «Сватах»", - пишет издание.

Сильно постаревшим Добрынин выглядит и в последнем спектакле с его участием "Близкие люди".

Впрочем, в комментариях к фото на Инстаграм-странице instagram.com/uznayvse/ часть поклонников даже одобрили перемены во внешности актера.

"Это только у нас седина считается позором, никому и в голову не придет обвинить Шона Коннери, что он постарел", "Вот Депардье действительно и состарился и вес набрал.А Добрынин как был обаятелен, так и остался".

"Ну и что???Возраст всех меняет!!!Это что преступление??? Никто от этого не застрахован! НО!!!НО --талант не "пропьешь"!!!! Он супер!!!"

Напомним, в Беларуси стартовали съемки седьмого сезона сериала «Сваты». Съемки многострадального сериала от студии «Квартал 95», который какое-то время был запрещенным в Украине, возобновились 28 января. Сейчас снимаются сцены в доме Виктора и Светланы Празецких в Дуличах, который по сюжету принадлежит Ивану Будько и Валюхе. Именно здесь проходили съемки в августе 2017 года.

Напомним, судьба "Сватов" предрешена, российская звезда выдала всю правду.

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