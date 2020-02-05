Украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова показала себя крупным планом

На днях звезда побывала на Ukrainian Fashion Week, пишет Рoliteka.net. Спортсменка опубликовала несколько фото в сториз и на странице в Инстаграм в красивом пиджаке.

Некоторое время назад Анна решила показать, что было под пиджаком и опубликовала новый снимок, который дает подробнее рассмотреть ее наряд.

Как оказалось, Ризатдинова надела черную майку, ткань которой натянулась на пышной груди звезды. На шее у гимнастки - чокер из белых жемчужин.

Анна закинула волнистые волосы на одну сторону, и наклонила голову к камере.

Ко рту звезда приставила палец с черным маникюром.

Гимнастка слегка выпятила губы, сделав их более пухлее. Макияж с акцентом на глаза придал образу безупречности.

"GM ☕️ Правду говорят , что женщина должна любить себя и жить ради себя!! Однозначно у женщины должно быть любимое дело, а ещё лучше несколько! Ее счастье не должно зависеть от кого-то... Она в гармонии с собой! Тогда внутренняя энергия пополняется, самооценка повышается и настроение улучшается 🙂", - написала Анна в посте.

За два часа пост Ризатдиновой набрал более 3500 лайков и много комментариев.

"Красотка 👍", "Нереальная! 🔥", "это точно👍", "Вау😍😍🔥🔥", "100%!!!)))🔥", "Красавица👍", "Вы правы на все 100%вы очень нежная 😍", "SEXY 🔥", "🤩🤩🤩🤩🤩Умничка🌟🌟🌟🌟🌟", "Как вовремя для меня звучат эти слова)! СПАСИБО увлекусь Вами искренне! ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️", "Как вы правы❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова позировала в черном жакете и брюках-клеш. Последние подчеркнули стройность и длину ножек знаменитости.

Завершали образ Анны украшения: заколка, ожерелье и маленькая сумочка.

Свои волнистые волосы звезда закинула набок и улыбнулась.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова посетила день рождения спортсменки Ирины Блохиной, с которого показала яркий фотоотчет. Компания собралась отмечать праздник в ресторане «Не только рыба».

Анна надела двухслойное шелковое платье, высокие сапоги ботфорты, а сверху на плечи накинула укороченный жакет.

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