Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.

Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

После артистка удивила снимком, заявив тем самым, что вернулась домой, в Киев из солнечных Эмиратов, и поделилась новой пикантной фотографией. И пока Леся радует кадрами из дома, на фан-аккаунтах звезды активно вспоминают ее лучшие кадры из отпуска. Одним из таких, по мнению пользователей, стал снимок, который звезда выставила ночью в разделе Стори.

Особое внимание поклонников привлек кадр в неоновой обработке. В котором Леся предстала не в привычном образе яркой блондинки, а с салатовыми волосами. В фан-аккаунте Леся можно также заметить вопрос: "Какой цвет звезде идет больше?".

Под постом фанаты принялись рассуждать, с каким оттенком Леся бы выглядела привлекательнее.

До этого вместе с подругой артистка также с удовольствием продемонстрировала вкусности во время их прогулки. При этом девушки выглядели очень довольными и счастливыми. Отметим, телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.

К слову, до этого звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой.

Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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