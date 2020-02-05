Украинская певица, солистка группы «НеАнгелы», Виктория Смеюха, предстала в обычной ночнушке

Звезда позировала в нательном белье красного оттенка и с кружевом, пишет Рoliteka.net. Виктория предстала на кровати бежевого и белого цветов.

На одном из снимков Виктория откинулась на подушки, закинув руки за голову. Виктория улыбалась и выглядела счастливой.

На другом снимке звезда взялася за ушки слоника, сделанного из полотенец.

На всех кадрах певица выглядит великолепно, ведь подчеркнуты ее стройная фигура, а от длинных ровных ножек нельзя оторваться.

Волосы Смеюха закинула набок, прическа получилась немного небрежной, будто Виктория только проснулась.

На лице красотки нет макияжа и это совершенно не портит певицу, а наоборот - позволяет ею восхищаться.

"Доброе утро😍! Говорят в этом году зимы уже не будет. Откровенно говоря, я и не сильно расстроилась😅. А вы скучаете по морозам и снегам? Или вам пришлась по душе такая «европейская зима»?", - поинтересовалась украинская знаменитость у своих подписчиков.

За пять часов пост Виктории собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Мне и такая зима нравится😻,уже хочется весеннего тепла😻❤️", "Лето бы круглый год🤣💙", "Классные слоники", "Вика, лето жду 🌞 уже почки 🌱 на деревьях две недели 😀", "Снега хочеться, но не в конце марта)))", "С детьми лучше чтоб снег был, потому что гулять приятнее", "Красотуля", "Дааа 👍☀️ ещё немного и Мальдивы в Киеве 😃 фото очаровательны", "Ничего страшного зиму обещают весной,а именно в Марте!😂", "🔥Зима 😁", "Мне очень нравится такая зима👍👍👍 Мороза и снега вообще не хочется😉", "Почему "европейская"?", "Послезавтра обещают настоящую зиму, со снегопадами и морозами под -20. так что не расслабляйтесь))", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Виктория Смеюха опубликовала в разделе Сториз фото, на которых похвасталась упругими формами.

На снимках она позировала в желто-красном бикини, показывая довольно заметный пресс и тонкую талию. Под похожим постом поклонники написали, что артистка еще сильнее похудела.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.