Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала итог очередной фотосессии

На кадре Гузь позирует на стуле. Леонила в этот раз надела ботинки, желтые шорты и топ, а также черную толстовку. Дополнила образ обрезанными перчатками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 500 лайков за час. Также они нахваливали красоту самой модели и ее нового образа.

Ранее мы сообщали, что обладательница титула "Мисс Украина 2018" позировала без бра. На новом опубликованном Леонилой Гузь кадре она красуется, прикрыв обнаженную грудь руками.

21-летняя Леонила Гузь решила в который раз эпатировать публику и показала кадр с профессиональной фотосъемки, где она стоит в прозрачных колготах в сетку, а также в элементе на бедрах, очень напоминающем бахрому.

На лице модели виден яркий вечерний или, скорее, макияж для фотосъемки, волосы свои знаменитость распустила и пронзительно смотрит в камеру.

Фолловерам очень понравился такой эффектный кадр украинской красавицы в, якобы, экзотической растительности, и они осыпали Леонилу множеством комплиментов.

Сообщалось, что обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь часто радует поклонников откровенными фотографиями.Один из последних постов - не исключение, на фото девушка позирует в очень коротком топе, который едва прикрывает ее грудь, и трусиках.

Леонила продемонстрировала идеальные пресс и гладкую кожу. Красотка распустила волосы, которые трепал ветер и, посмотрев в камеру, улыбнулась.

Стройное тело и тонкая талия - в этой красотке все шикарно. Ее фигурой просто невозможно насмотреться.

Позади модели заметно море и камни.

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