Обладательница титула "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь предстала перед публикой в откровенном платье

Снимок звезда обнародовала в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Леонила позировала, сидя на краюшке кресла одного из заведений.

Модель выбрала для выхода короткое блестящее плятье с большим декольте, из которого грудь едва не вываливалась.

Гузь раскинула свои стройные ровные ножки в красных туфлях. На ней - яркий макияж с акцентом на глаза. Модель улыбнулась, пристально посмотрев в объектив.

Завершили идеальный образ модели аксессуары.

За 10 часов пост Леонилы прокомментировали много пользователей, а более 4000 поставили отметку "Нравится".

"Нооооги 😍😍😍😍😍", "Вау, огонь 🔥", "Люблю пышные рукава», «Прекрасная 🌹», «С днем рождения, великолепная ❤🌹», «Красивая и элегантная», «Удивительная красота 👏🔥❤🏆🙌», - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гузь позировала в черном платье. Она стояла на втором этаже какого-то ночного заведения в Киеве. На фото можно оценить длинные ноги Леонилы, которые она подчеркнула высоким каблуком.

Гузь оставила данный кадр в сторис.

Напомним, Леонила Гузь присела на предмет белого цвета, расставив свои стройные ножки. Интимные места она прикрыла белым кружевом. Руку модель положила на одно из выставленных колен.

Белый топ с глубоким декольте едва прикрыл ее грудь. Верх короткий и позволил полюбоваться тонкой талией Леонилы.

Длинные полупрозрачные рукава наряда едва скрывали руки.

Напомним также, что Леонила Гузь красовалась в кожаном костюме. При всем при этом, артистка засветила нижнее белье на фото - в кадре оно выглядело, как запланированный элемент дерзкого образа модели.

Леонила позирует в урбанистической обстановке - на железной лестнице, ее волосы распущены, а сама модель, не улыбаясь, смотрит в камеру.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь позировала в объятьях скандально известного Алексея Дурнева - телеведущего и любителя эпатировать публику.

На лице модели виден умеренный дневной макияж, на фото она выглядит довольной.

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