Обладательница титула "Мисс Украина 2018" позировала с известным телеведущим и комиком

На новом опубликованном Леонилой Гузь кадре она позирует в обнимку с Алексеем Дурневым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

20-летняя Леонила Гузь в светлой водолазке и джинсах, с расспушенными волосами и искрометной улыбкой позирует в объятьях скандально известного Алексея Дурнева - телеведущего и любителя эпатировать публику.

На лице модели виден умеренный дневной макияж, на фото она выгляди довольной и - или счастливой. При всем при этом Алексей обнял девушку и вероятно целует ее в висок или ухо.

На снимке вблизи видны неподдельные восторг и радость молодых людей от того, что они пребывают в компании друго друга. Встречается ли Леонила Гузь с Дурневым или это были просто дружеские объятия - ничего в посте не сказано.

Модель также к ряду ранее опубликовала несколько фото в том же наряде, в котором позировала и с Алексеем - типичное сэлфи и фото практически в полный рост. Отметим также, что пост на странице знаменитости пробыл лишь пару десятков минут, после чего был удален. Поклонникам все три фотографии очень понравились, они пишут, что Леонила невероятной красоты девушка.

Ранее модель на новых фото модель позировала в студии и в достаточно сдержанном (в сравнении с большенством ее нарядов на опубликованных в сети фото) образе - на ней был свитер оверсайз совершенно потрясающего и актуального в этом сезоне кирпичного цвета, а также кожанная юбка.

Отметим, что на лице Леонилы виднелся неброский "нюдовый" макияж, волосы артистке распустили и уложили назад. Она умело позировала перед камерами, немного расставив ноги, чем вызвала у своих фолловеров полный восторг:

"Просто вау"

"Невероятная се*си"

"Стильная, очень нравится"

Напомним, соблазнительная Мисс Украина разделась и расставила ноги на камеру

А еще Politeka писала, что Мисс Украина в жаркой позе без одежды свела мужчин с ума

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Мисс Украина в белом белье подразнила мужчин