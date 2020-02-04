Актер Аднан Коч известен украинскому зрителю по работе в популярном сериале «Великолепный век» - так в сети стремительно стала распространяться новость о том, что знаменитого турка упрятали за решетку

Об этом пишут турецкие СМИ.

Актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюремного заключения - он причастен, по версии гособвинителя, к захвату заложников, хранению наркотиков, незаконному ношению оружия и сопротивлению полиции.

Так стало известно, что в марте 2018 года звезда «Великолепного века» был задержан в рамках спецоперации турецких правоохранителей. Известно, что артист, вместе со своими шестью друзьями захватили в заложники полицейских и ранили шестерых из них.

Также сообщается, что все причастные к делу хотели быстро «замести следы» и стали уничтожать улики – в частности, в материалах турецких СМИ говорится, что речь идет о различных психотропных веществах, а также «легких наркотиках».

Как известно, звездную красавицу - напарницу актера по сериалу - Узерли многие «ругают» за излишнюю любовь ко всякого рода «уколам красоты» и тому подобным процедурам, а также за якобы пластические операции. Так ли это, с точность утверждать не станем, но женщине за тридцать, при этом выглядит она практически «идеально», не всегда на ее фото можно заметить даже естественные мимические морщинки под глазами, что наводит на определенные мысли, да и губы артистки, похоже, что видоизменялись, не исключено, что и ринопластику женщина делала… Возможно, что лица знаменитости и касался нож хирурга, но хуже оно (лицо) от этого не стало – заступаются за звезду ее поклонники в сети.

Как бы там ни было, молодая мама Мерьем Узерли любит показаться в откровенных нарядах, а ее красота пленила полмира.

Ранее мы писали, что Марьем Узерли разочаровала фанатов своей внешностью.

Так, известная актриса сильно изменилась. Фолловеры и ранее замечали ее пристрастие к пластическим операциям, но тут актриса превзошла саму себя. Губы девушки стали выглядеть как чужеродный предмет на на исхудавшем лице.

Напомним, звезда "Великолепного века" изуродовала лицо пластикой, новые фото поражают: "другой человек"

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