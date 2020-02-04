Известная украинская актриса Наталья Денисенко, что сыграла роль Ларисы Яхонтовой в драме "Крепостная", уговорила мужа Андрея Фединчика, актера, на романтическую фотосьемку

На первом кадре Наталья села на спину Андрею и обняла его ногами. На ней при этом не видно одежды. Муж оголил только торс. На втором кадре Денисенко уже в откровенном боди, а рядом Фединчик практически без одежды. На третьем пара уже в постели. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вчера масте фото сделал для нас очень романтическую съемку. Самое главное для меня то что было очень приятно и так романтично, а для Андрея-что оооочень быстро (он не любит фотосессии))))

В конце видео вы можете увидеть мое «истинное лицо»", - написала Денисенко.

Фанаты успели посмотреть ролик более 20 тысяч раз. Они оставили много комментариев, в которых восхищались красотой кадров:

"Очень красиво и действительно романтично", "Наталочка вы огонь. Сколько позитива, Вашему мужу повезло с вами", "Очень красиво и нежно! А финал просто шикарный", "Очень красиво)))))но в конце , вообще шикарно))))пора на Танцы со звездами))))))", "Представляю, как же долго ты терпела до «победного» танца", "Очень очень красивые и прекрасная пара вся светится светом любви взаимопонимания Бога Вам в душе и взаимного понимания".

Ранее мы сообщали, что 17 декабря актриса Наталья Денисенко, сыгравшая роль Ларисы Яхонтовой в сериале "Крепостная", отмечала день рождения.

В честь праздника именинница решила подвести итоги. К своим 30-ти годам Наталья имеет любящего мужа и ребенка.

Свою публикацию Наталья сопроводила пикантными снимками, на которых запечатлена в пиджаке на голое тело. Под постом актриса написала: "Мечтала ли я что в 30 лет я буду такой? Что со мной, и у меня будет это все что сейчас есть? Да! Я мечтала... очень мечтала и верила!"

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