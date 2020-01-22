Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным кадром из отдыха

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Регина вызвала споры в сети из-за откровенного видео из ванной. Так, звезда решила показать аппетитные формы прямо в ванной, во время того, как укладывала мокрые волосы.

«Готовлюсь к съемке и пою», - написала Тодоренко под постом в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Тодоренко позирует в одной майке без белья, а сама девушка поет. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Бухая что ли?», «@lihanov.yurij не смогла удержаться: а у вас и вы сами поёте только когда бухаете?))))», «я что то тоже смотрю она под кайфом или бухая. Глаза....», «она получает удовольствие от пения. Кто не профессионал в творчестве - тому не понять», «Вуах конфетка просто», «Стоят хороши )», «Как отрастить такие шикарные волосы ?», - пишут пользователи Инстаграм.

Также звезда рассказала, что помогаей ей всегда и везде успевать в работе:

«Откуда берётся эта сумасшедшая любовь? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой. Как впихнуть😆 в такую жизнь ребёнка ??? Кааак? НО!!!!!!!!

Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; побывали уже в 7ми странах (о путешествиях с малышом расскажу чуть позже более подробно) ,первый раз увидели Чёрное море 🌊 , Персидский залив и поплавали в Индийском океане... и ещё много всегоооооо. Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!», – ранее рассказала Регина.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.