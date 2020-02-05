Звезда Comedy Club Марина Кравец, которая вскоре станет мамой, рассказала, как им с мужем удается поддерживать страсть в браке

Об этом пишет Стархит.

Как известно, российская звезда Марина Кравец начала встречаться с Аркадием Водаховым еще в студенческие годы, а по приезду в Москву они пережили период безденежья.

По словам Кравец, сейчас в их семье царит гармония и взаимопонимание. Юмористка также призналась, что не будет против, если узнает о пикантном увлечении супруга.

«Я не запрещаю ему смотреть фильмы 18+. И он может позволить себе не спрашивать у меня разрешения. Но я ни разу не видела этого», — признается резидент Comedy Club.

Звезда также отметила, что именно умение вести диалог со своей второй половинкой помогает поддерживать теплые отношения в браке.

"Муж говорит, что всегда важно разговаривать. У каждого своя жизнь, и ты можешь накрутить ситуацию, масштабировать ее донельзя, а на самом деле причина и гроша ломаного не стоит. Поэтому когда возникает какой-то конфликт, и ты хочешь с ним разобраться, просто надо сесть и поговорить. Было время, когда он вытягивал из меня: «Больше ты ни на что не обижена?». Это было давно, и сейчас я уже сама стараюсь анализировать свое поведение, чтобы не портить нам жизнь. Этот микроклимат нужно беречь", - уверенно заявила Кравец, которая вскоре станет мамой.

По словам Марины Кравец, в их семье нет места для ревности несмотря на то, что она единственная женщина-резидент Comedy Club.

«Мой муж высокого роста, плечистый брюнет с голубыми глазами. Такого человека в шоу нет. По мне, так ему конкуренцию, исходя как минимум из этих параметров, никто составить не может. Но ребята — хорошие, мускулистые, качественные. Со временем они стали семейными, и это их изменило в лучшую сторону», — резюмировала звезда, которая недавно раскрыла свою беременность.

Ранее мы рассказывали о том, что юмористка Марина Кравец ждет ребенка. Звезда, возможно, смогла и дальше скрывать свою беременность от публики, но секрет пришлось раскрыть после одного из корпоративов.

Как известно, звезду Comedy Club пригласили вместе с Михаилом Башкатовым вести мероприятие. 35-летняя Марина Кравец вышла на сцену в свободном белом платье, под которым внимательные зрители заметили округлившийся живот.

У артистки не оставалось выхода и Марина Кравец в своем блоге лаконично подтвердила слухи о беременности.

"Мы ждем новый мир. Новый мир ждет нас", — написала звезда Comedy Club.

Напомним, Кравец из "Квартала 95" ошеломила видом в экстра-мини прямо на сцене: "Как школьница".

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