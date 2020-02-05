Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук травмировал руку на тренировке в зале

Владимир Остапчук показал фото из зала, где он тренируется. В посте он сообщил, что повредил руку. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу в инстаграм телеведущего.

«Сегодня на тренировке немного повредил руку. Ничего страшного - до свадьбы заживет», – подписал он фото.

Также он добавил красноречивые хештеги к снимку: спит с женщинами; спит с мужчинами; спит с гитарой; бросил детей; остапчук заплати за школу; спорт; мотивация. Его юмор не пришелся по вкусу поклонникам, и они начали его бурно обсуждать в сети.

«Ты можешь определится, у тебя голова болит или рука? только и ждёшь, чтобы тебя пожалели», «Неужели это правда кого-то смешит? 😳 Вов... остановись так тролить свою бывшую жену, да и настоящую «гитару», «честно, жаль вашей жены! Это не поведение мужика!», «100%, стебется по полной😟 и все адекватные люди это видят.», «Фу! Как низко. Не опускайтесь еще дальше ... дно👎🏻», «Вовка, тебя надо покормить, что ты там пытаешься сжигать????», «не мужик», – отметили в сети.

Также Владимир ответил на некоторые вопросы своих фолловеров. Так, на первый комментарий он признался, как проводит одинокие вечера: «голова не болит. Варю борщ. Жить есть где.».

Напомним, что ранее Владимир Остапчук отметил в интервью, что он никогда не спал с мужчинами. Телеведущий также добавил, что причиной развода с Еленой Войченко послужили семейные ссоры и ревность супруги Елены.

"Мы поняли, что наша семейная жизнь идет наперекосяк. Мы начали ссориться, мы очень сильно начали ссориться. И самое страшное в этой ситуации то, что мы начали делать это перед нашими детьми. Нет, мы не дрались, но ссоры серьезные были. Основанием для разногласий и ссор на повышенных тонах стала моя работа… Я не прав в том, что так долго решал этот вопрос. Очень долго. Надо было разорвать эти отношения по-взрослому — как двое взрослых людей, честно признаться, пожалуй, когда это не возымело таких размеров", – рассказывает Владимир Остапчук.

Напомним, Остапчук без одежды ошарашил горячим фото прямо в постели

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https://youtu.be/7ychlZOR_hY