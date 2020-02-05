Российский продюсер Иосиф Пригожин показал поклонникам видео, на котором Валерия в очень жесткой форме обращается к нему

Ролик Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net. На видео певица Валерия пребывает явно в плохом настроении. Она говорит, что очень хочет послать своего мужа, но не будет.

«Очень хочется послать Пригожина, очень хочется. Но я этого делать не умею, поэтому сдержусь и скажу просто – до свидания», - говорит рассерженная певица.

Пригожин не оставил ролик без подписи, прокомментировав его.

«И это на просьбу записать ролик к 1 марта в Доме музыки. Разве так можно? Злится последнее время на меня. И это после 16 лет брака», - пишет якобы расстроенный муж, хотя в конце видео слышно, как он смеется в ответ на реакцию Валерии.

Отметим, что певица не промолчала и оставила комментарий под постом мужа.

«Нет, дорогой, это реакция на хамство и повышение голоса в процессе съемки», - заявила она.

Поклонников пары встревожил публичный конфликт пары. Похоже, что Пригожин пытается перевести все в шутку, но жена с этим не особо согласна. Не исключено, что после столь длительного брака в паре назрел конфликт.

«Не расстраивайся все наладиться, вы хорошая пара», «После 16-ти лет брака всем хочется послать мужа», «Берегите жену, она у Вас замечательная... воспитанная, женственная, красивая, талантливая, умная», - пишут комментаторы.

Один из пользователей сети отметил, что «Валерия не подарок!», на что другой комментатор заметил, что бывший муж Валерии Александр Шульгин быстро бы поставил ее на место, а Пригожин Валерию якобы избаловал и залюбил. «Пригожин много ей позволяет», - пишут пользователи. Как известно, первый муж Валерии и отец ее детей бил ее, когда они были в браке. Странно, что комментаторы считают эту ситуацией нормальной.

Напомним, что россияне затравили Валерию после конфуза на сцене, звезда такого не ожидала: "Это кошмар...".

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