Російський продюсер Йосип Пригожин під час відпочинку в Дубаї застав свою дружину Валерію за вкрай дивним заняттям
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Пригожина (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах Валерія, сидячи на сонці в шезлонгу, обернулася з головою в легку лляну накидку.
"Гюльчатай, відкрий личко!" – вигукнув Пригожин.
Користувачі мережі не оцінили жарти, зазначивши, що Валерія вже не знає, як привернути до себе увагу. Інші предлоложили, що вона перегрілася на сонці.
«Що з вашим мозком», «Идиотина», «Бабуся з дедулей зовсім Ку-Ку. Це вже старечий маразм!😮😮😮»,
«Мадам , варикоз на обох ногах лікувати треба, а не виставляти на загальний огляд! «,
«На сонці Перегрілися.? Ох як перегрілися!»,
«Пригожинский мішок щастя»,
« Дуже схоже на чохол для шуб від молі.))))», « Відстій»,
«Переробили»,
« Бабуся тітка Валера на старості років зовсім долбанулась.. вже не знає який чудний зняти ролик для підтримки популярності.. наступного разу нехай відро на голову одягнеться і прикинеться сніговиком😂— відреагували користувачі.
Раніше ми писали, російська співачка Валерія розповіла про своє ставлення до України.
Валерія висловила думку, вважає заслуженим потрапляння в чорний список Мінкультури України.
"Я б сказала, що навіть найменшого приводу не було. Просто сфабрикували справу про «ворога народу». Виправдовуватися не збираюся, я ніколи не виступала і не виступлю проти України. Те, що я підтримала референдум в Криму… Якщо вони вважають, що можуть забороняти думати по-іншому, — заради бога, тоді мені з ними не по дорозі", - заявила співачка.
Валерія також зазначила, що заборона практично не торкнувся її фінансового стану.
"У фінансовому плані мінімально: останні роки Україна перебувала в досить жалюгідному економічному стані, вже давно ми не проводили великих турів, як на початку 2000-х, коли дійсно багато гастролювали по Україні", - зазначила співачка.
Нагадаємо, Валерія зробила раптова заява про Зеленском.
А ще Politeka писала, велике горе прийшло в сім'ю співачки Валерії.
Також Politeka повідомляла, Валерія поплатилася за любов до Путіна.