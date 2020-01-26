Російський продюсер Йосип Пригожин під час відпочинку в Дубаї застав свою дружину Валерію за вкрай дивним заняттям

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Пригожина (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах Валерія, сидячи на сонці в шезлонгу, обернулася з головою в легку лляну накидку.

"Гюльчатай, відкрий личко!" – вигукнув Пригожин.

Користувачі мережі не оцінили жарти, зазначивши, що Валерія вже не знає, як привернути до себе увагу. Інші предлоложили, що вона перегрілася на сонці.

«Що з вашим мозком», «Идиотина», «Бабуся з дедулей зовсім Ку-Ку. Це вже старечий маразм!😮😮😮»,

«Мадам , варикоз на обох ногах лікувати треба, а не виставляти на загальний огляд! «,

«На сонці Перегрілися.? Ох як перегрілися!»,

«Пригожинский мішок щастя»,

« Дуже схоже на чохол для шуб від молі.))))», « Відстій»,

«Переробили»,

« Бабуся тітка Валера на старості років зовсім долбанулась.. вже не знає який чудний зняти ролик для підтримки популярності.. наступного разу нехай відро на голову одягнеться і прикинеться сніговиком😂— відреагували користувачі.

Раніше ми писали, російська співачка Валерія розповіла про своє ставлення до України.

Валерія висловила думку, вважає заслуженим потрапляння в чорний список Мінкультури України.

"Я б сказала, що навіть найменшого приводу не було. Просто сфабрикували справу про «ворога народу». Виправдовуватися не збираюся, я ніколи не виступала і не виступлю проти України. Те, що я підтримала референдум в Криму… Якщо вони вважають, що можуть забороняти думати по-іншому, — заради бога, тоді мені з ними не по дорозі", - заявила співачка.

Валерія також зазначила, що заборона практично не торкнувся її фінансового стану.

"У фінансовому плані мінімально: останні роки Україна перебувала в досить жалюгідному економічному стані, вже давно ми не проводили великих турів, як на початку 2000-х, коли дійсно багато гастролювали по Україні", - зазначила співачка.

Нагадаємо, Валерія зробила раптова заява про Зеленском.

А ще Politeka писала, велике горе прийшло в сім'ю співачки Валерії.

Також Politeka повідомляла, Валерія поплатилася за любов до Путіна.