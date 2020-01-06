Співачка Валерія голосно осоромилася в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів став дивний наряд співачки, який вона вибрала для концерту у Воронежі.

Зокрема, співачка Валерія вирішила виступити перед фанатами в чорному шкіряному костюмі, а доповнила наряд червоними чобітьми.

"Стрічка Інстаграма рясніє фотографіями з відпочинку - з морів-океанів, лижних курортів, а у нас - гастрольні будні, але навіть і вони в ці дні якісь по-особливому радісні. Фото з Еventhall у Воронежі за годину до концерту. У новому році як же без обновок?", - йдеться у підписі до знімків, які Валерія опублікувала в соцмережі.

Фанати відреагували на конфуз зірки і розкритикували її за безглуздий наряд. Деякі коментатори припустили, що у Валерії відсутній смак, а інші помітили, що її за подібний костюм скоро будуть критикувати російські модельєри.

"Вбрання - ні до села, ні до міста; хіба, що для клоуна. Вибачте за прямолінійність", "Який безглуздий наряд", "Безглуздий наряд. Васильєв вже потирає ручки", "Я не думаю, що такий костюм може вам сподобатися. Він просто показує, що у вас немає смаку", "Це якийсь кошмар, вибачте, не стрималась. У Валерії абсолютно немає ні смаку ні стилю, не розумію захоплень. Терміново потрібно придбати стиліста, або поміняти існуючого", - написали шанувальники в коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що співачка Валерія розповіла про біду, яка спіткала її зіркову родину. Валерія зізналася, що вона була вагітна від свого чоловіка і продюсера Йосипа Пригожина, але дитину втратила. Про це вона заявила в ефірі одного з російських ток-шоу.

За словами артистки, вона захворіла і щоб швидко встати на ноги випила антибіотики. Про те, що вона вагітна, Валерія на той момент і не підозрювала.

Про те, що вона носить дитину під серцем, їй повідомили медики через пару тижнів. Вони заспокоїли жінку і попросили її чекати і терпіти. Однак дива не сталося і у артистки відбулося відторгнення плоду. Причому на наступний день після цього співачка відправлялася в гастрольний тур.

Нагадаємо, оголена Валерія здійснила мрію шанувальника і запропонувала повторити

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