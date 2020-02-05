Артистка решила похвастаться необычным видеороликом, позируя на сцене со время шоу-тура

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила похвастаться необычным видеороликом, позируя на сцене со время шоу-тура "The Best", где исполняет свои самые яркие хиты.

Так, артистка представила премьеру песни "Я бы летала", выйдя на сцену в брючном синем костюме свободного размера из массивных пайеток. Причем звезда продолжает это во время своего тура, каждый раз привлекая внимание к новым работам.

Также в разделе Стори певица показала одно единственное фото в стильном платье с открытой спиной. Поскольку сами кадры в новом и старом образе были представлены в специальном разделе Инстаграм, поклонники не смогли их прокомментировать.

Ранее мы сообщали, "помолодевшая" Лорак показала, как тренируется с балетом. Артистка обтянула похудевшее тело в лосины и топ, собрала волосы в пучок и "забыла" накраситься. Ани без макияжа и дорогого наряда выглядит "как девочка", что четко подметили в комментариях.

«Прям девочка, девочка)», «Красотка! Каролина удачи», «Шикарная фигура», «Худышка такая», «Просто самая лучшая команда. Ох, а какая фигура у вас. Удачи вам, дорогие!», «Ого, какая стройная королева», - писали под фото.

Напомним, Лорак решила сменить имидж и поразила новой внешностью

А еще Politeka писала, что Лорак засветилась на отдыхе в небрежном виде

Также Politeka сообщала, что Лорак показала, как развлекается утром в Беверли Хиллз.