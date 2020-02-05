Известная украинская певица Анастасия Кумейко, экс-солистка Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новый образ у себя на страничке в Инстаграм

На фото Кумейко позирует в длинных черных сапогах, свитере и шортах. Волосы в этот раз Анастасия распустила. На фоне можно увидеть большой стул со спинкой, а по бокам сухие растения. Певица решила отвести взгляд от камеры в бок. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Маскируюсь под хорошую девочку", - подписала кратко пост Кумейко.

Фанаты успели поставить более 900 лайков и написали несколько комментариев:

"Надолго, Настя?", "Это прекрасно", "Не надо маскироваться, красавица, вы великолепны в любом образе,главное что у вас в сердце и душе!", "Ты самая хорошая девочка", "Nana огонь".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, а сейчас DJ NANA, показа свои умения на загородной трассе.

На фото Анастасия позирует верх ногами на одной руке, при этом раздвинув ноги в воздушном шпагате. Кумейко в этот раз была в черном боди с поясом, белом пальто или чем-то подобном, а также больших сапогах. На фоне можно увидеть деревья по окраинам трассы.

На втором фото все было аналогично, кроме одного - Анастасия стояла на двух руках.

"Никаких почему. 1 или 2?", - кратко подписала фото Кумейко.

Сообщалось, что популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко похвасталась идеальными формами в одном пальто.

Так, на опубликованных кадрах Кумейко позирует посреди улицы в одном белом пальто, под которым был один боди с ботинками. В кадр попали идеальные формы звезды, на что обратили внимание ее поклонники.

«Туши пожар! Ну вы же невероятная», «огонь», «сексуально», «королева», «богиня», «Настя – волшебница», «как всегда – красивая и очаровательная», «супер красотка», - пишут они.

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