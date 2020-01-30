Украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая ранее пела в группе Nikita, а ныне выступает под сценическим псевдонимом DJ Nana, ошеломила необычным нарядом

Как передает Politeka.net, девушка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Настя предстала в белом платье-вышиванке с красным орнаментом. Волосы у нее уложены с косой и лентами в украинском стиле. Образ дополнил яркий макияж, особенно прекрасны дымчатые глаза, придающие некую загадочность. По всей видимости, в кадре запечатлена примерка и "подгонка" вышиванки. Рядом со знаменитостью находится молодой человек, который поправляет наряд и доводит все до совершенства.

"Magic process ✨" (с англ. "волшебный процесс"), - написала под видео Кумейко.

"Красивая ! Нашенская 😃 и руками так сделала...😆 только коня не останавливайте😃😃😃", - пишут в комментариях артистке.

Всего лишь за час ролик успел собрать более 2000 лайков.

Ранее мы сообщали, экс-Nikita покорила публику, задрав ногу. Так, певица поделилась в соцсети фото, на котором предстала в весьма соблазнительной позе. Настя предстала в клеенчатом длинном плаще темного оттенка, белых сапожках и черной фуражке. Она задрала ногу выше своей головы, чем просто свела с ума поклонников.

"А в какой позе "о великом" размышляете вы?", - спросила у фанатов певица.

"В такой же", "Почти в такой, лежа на кровати, но не долго, засыпаю", "Мне уровень растяжки мешает мыслить настолько стратегически", - отвечали ей в комментариях.

Также мы писали, звезда подключилась к флешмобу, выставив фото будто бы из разных соцсетей: Фейсбук, Тиндер, Инстаграм и Линкедин. Настя предстала в БДСМ-образе, не на шутку взбудоражив фолловеров.

"Великолепна", "Тиндер", "Для Тиндера лучше из лифта", "Тиндер особенно хорош", "Круто", "Красивая", "Интересно, какое фото в "Мурзилке"", "Хороший квадрат, выбрать лучшее по диагонали", - писали ей под постом.

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