Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей

Перед самым наступлением Нового года артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

И практически спустя месяц после молчания в Инстаграм, певица заявила о своём возвращении. При этом сама Виктория раскрыла причины своего длительного отсуствия в социальных сетях. Также Вика решилась показать пикантные кадры со своего отпуска.

На новом фото Виктория позирует в серебристом цельном купальнике на фоне лазурного океана. Наряд отлично подчёркивает стройную фигуру певицы, которая для пикантности кадра подняла руки вверх. Изюминкой кадра стал же не купальник артистки, а ее худая фигура и мокрые после купания волосы.

«Мы часто виним романтиков, что они носят розовые очки , а влюбленных, что они слепы👩‍❤️‍👨. Но они, на самом деле, просто открыты для любви💙💖 и не думают о том, что на каждом шагу их должны ждать обман, коварство и ложь. Они просто любят: кого-то, жизнь, науку или мёд и это наполняет их сердца надеждой....», – написала под новыми кадрами Виктория.

Ранее звезда представила серию кадров, опубликовав те в разделе Стори. Певица похвасталась упругими формами и естественным видом во время отдыха. Звезда позировала в обычной салатовой майке и с распущенными мокрыми волосами. На лице красотки нет макияжа и это совершенно не портит певицу, а наоборот - позволяет ею восхищаться.

"Вместе с появлением на моем телефоне еженедельных отчетов о количестве часов, которые я провожу в социальных сетях, я вдруг осознала, сколько "реального" времени я замещаю "экранным". С одной стороны, это часть моей работы – быть на виду. С другой, часы прокрастинации в ленте Instagram вряд ли можно назвать эффективным времяпрепровождением", - заявила Вика несколько дней назад.

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