Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда серила "Крепостная" и победительница шоу "Танцы со звездами", показала, как она сходила к подруге

На фото Мишина показывает себя крупным планом и можно увидеть большой синяк под глазом, а также разбитую губу. Ксения в этот раз была в толстовке и завязанным хвостом. За кадром был слышен смех подруги. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Друзья, я тут зашла к подружке, мы немножко выпили и я сильно упала и ударилась об угол стола. Что мне теперь делать, не понимаю? (Дальше плач). Что ты ржешь?", - заключила Мишина и повернулась к подруге. В этот момент можно было заметить, что фильтр перестал действовать и Ксения уже была без "итогов" падения. Оказалось шуткой, как можно понять по итогу видео.

Фанаты не смогли оценить ролик или написать комментарии. Видео было опубликовано в сторис, где такая функция отключена.

Ранее мы сообщали, что победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина предстала перед поклонниками в нежном образе.

На снимке Ксения позирует в безрукавке с большим воротом, брюках и сапогах.

Наряд прекрасно подошел красотке, фото вышло очень уютным.

Мишина стоит у окна, приподняв ножку. Она смотрит вдаль и широко улыбается.

Длинные волнистые волосы артистки упали ниже плеч. Позади Ксении практически ничего невозможно рассмотреть, разве что второе окно.

"Прекрасной недели, милые 🎈", - подписала красивое фото звезда.

За непродолжительное время пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Я думаю Ксюша ,многих успокоила,она ведь не в черном😍и вам успешной недели🙂", "Спасибо. А Вам хочу пожелать, всегда иметь хорошего настроения 😊".

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