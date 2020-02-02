Победительнице шоу "Танцы со звездами 2019" Ксении Мишиной вновь пришлсь комментировать отношения с Владимиром Остапчуком

Ксения Мишина уже во второй раз прокомментировала слухи о романе с другим участником шоу "Танцы со звездами", телеведущим Владимиром Остапчуком. Звезда утверждает, что слухи о романе - это выдумка.

"Это только буквы и все! Нет фотографий, ничего. Это очень смешно. Мне кажется, что зритель все это понимает, что это просто желтая пресса, странная информация. Откуда, для чего и почему, я вообще не понимаю", – рассказала Ксения Мишина.

Актриса также рассказала, что после того как в СМИ поползли слухи о романе она написала Владимиру Остапчуку.

"Я просто бросила в инстаграме скрин, и он такой: "Ха-ха-ха", и все. Он даже ничего не прокомментировал, только мне прислал смайлики", – добавила Ксения Мишина.

Напомним, что телеведущий Владимир Остапчук нарвался на гнев в соцсетях из-за скандальных высказываний об отношениях с бывшей женой.

Остапчук прокомметировал интервью своей бывшей жены Елены Войтенко, которая рассказала о множественных изменах мужа, которые привели к разводу.

Владимир Остапчук в ответ написал отдельный пост в Instagram, где выразил свою позицию.

По его словам, бывшая жена решилась на скандальное интервью из-за женской обиды и злости.

"Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки", - подчеркнул он.

В ответ на обращение Остапчуку поступило множество гневных комментариев как и от подписчиков так и от других участников Танцев со звездами.

"И тут решил распиарить себя!!!! Ну ты и шоумен конечно!!! Да ты Вова Человек-гавно года, а не шоумен года!!!! Есть есть такой приз - забери его себе", - написала Илона Гвоздева.

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