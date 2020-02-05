Известную голливудскую актрису Джулию Робертс застукали на мексиканском курорте, где она отдыхала вместе с семьей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Red Carpet.

Так, звезда отдыхала в Пуэрто-Вальярта. Папарации сфотографировали ее, когда актриса купалась в бассейне в одном бикини. Также можно заметить, что на пояснице актриса набила тату.

Как известно, она сделала его еще до свадьбы с кинооператором Дэниелом Модером.

«Мы были храбрыми или идиотами», - рассказывала Робертс.

Более того, на теле 52-летней есть еще два тату – с именами своих детей.

Как сообщалось ранее, голливудская звезда Джулия Робертс попала в центр скандала вокург смерти своей единоутробной сестры Нэнси Моутс.

Несмотря на то, что 37-летняя Нэнси покончила жизнь самоубийством, ее жених Джон Дилбэк уверяет, что именно Робертс довела родственницу до этого ужасного шага.

Так, возлюбленный Нэнси утверждает, что Джулия часто смеялась с сестры, указывая на ее лишний вес и называя ее наркоманкой. Мужчина считает, что именно это вызвало у его девушки сильнейшую депрессию, которая привела к самоубийству.

Многие восприняли слова Джона Дилбека, как клевету на знаменитую актрису. Но факты говорят о другом. Так, стоит отметить, что перед смертью Нэнси Моутс написала длинную предсмертную записку, в которой обвиняла во всех своих бедах сестру, обзывала ее и даже слово "сестра" писала в кавычках. Моутс жаловалась, что родные забыли и забросили ее, при том, что она готовилась к свадьбе с Дилбеком.

Напомним, что мы писали о десяти советах от Джулии Робертс, как сохранить свою молодость.

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