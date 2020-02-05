Известную голливудскую актрису Джулию Робертс застукали на мексиканском курорте, где она отдыхала вместе с семьей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Red Carpet.
Так, звезда отдыхала в Пуэрто-Вальярта. Папарации сфотографировали ее, когда актриса купалась в бассейне в одном бикини. Также можно заметить, что на пояснице актриса набила тату.
Как известно, она сделала его еще до свадьбы с кинооператором Дэниелом Модером.
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«Мы были храбрыми или идиотами», - рассказывала Робертс.
Более того, на теле 52-летней есть еще два тату – с именами своих детей.
Как сообщалось ранее, голливудская звезда Джулия Робертс попала в центр скандала вокург смерти своей единоутробной сестры Нэнси Моутс.
Несмотря на то, что 37-летняя Нэнси покончила жизнь самоубийством, ее жених Джон Дилбэк уверяет, что именно Робертс довела родственницу до этого ужасного шага.
Так, возлюбленный Нэнси утверждает, что Джулия часто смеялась с сестры, указывая на ее лишний вес и называя ее наркоманкой. Мужчина считает, что именно это вызвало у его девушки сильнейшую депрессию, которая привела к самоубийству.
Многие восприняли слова Джона Дилбека, как клевету на знаменитую актрису. Но факты говорят о другом. Так, стоит отметить, что перед смертью Нэнси Моутс написала длинную предсмертную записку, в которой обвиняла во всех своих бедах сестру, обзывала ее и даже слово "сестра" писала в кавычках. Моутс жаловалась, что родные забыли и забросили ее, при том, что она готовилась к свадьбе с Дилбеком.
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