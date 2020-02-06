«Я находился в центре вулкана. Это была любовь»

Бывший любовник российской артистки Жанны Фриске, которая умерла от рака, показал редкие кадры места, где певица была счастлива

Мускулистый красавец-танцор Петр Никитин и исполнительница Жанна Фриске когда-то встречались тайно. По словам их общих друзей, у пары были сильные чувства.

Российская певица, как известно скончалась несколько лет тому назад из-за тяжелой формы онкологии, у нее остался сын Платон от супруга, телеведущего Дмитрия Шепелева. Но недавно в российских СМИ появилась информация о том, что до Шепелева, Фриске встречалась Никитиным и молодые люди в то время были очень счастливы.

В интервью телеканала НТВ идет речь о секретном месте некогда «голубков» Фриске и Никитина:

«…Встречи проходили в моем доме», – признался танцор. Сейчас в том бревенчатом коттедже, где встречалась пара, проживают другие люди, поэтому дом журналистам удалось показать только снаружи.

Так певица и артист из подтанцовки познакомились на съемках клипа «Где-то», известно, что Никитин был подписан в телефоне Фриске, как «Мишутка», по словам их общих знакомых – было заметно, что у пары дествительно серьезные чувства друг к другу:

«Я находился в центре вулкана. Жанна звонила и рассказывала, как у них. Там все было правильно, я очень жалею, что у них не сложилось», - рассказал представителям СМИ хореограф Петр Коргинов и добавил, что сожалеет, что у пары так и не сложилось:

«По моему мнению, это была бы настоящая любовь». Отношения Никитина и Фриске подтвердили родные умершей певицы.

Напомним также, сестра артистки Наталья решила удивить поклонников творчества певицы Жанны Фриске. Она сохранила ее квартиру, ничего в ней не поменяв, даже оставив засушенную лаванду в ее любимой вазе, украшенной стеклянными розами.

Родственники специально ничего не трогали из ее вещей. Сестра на видео показала даже расческу певицы. Также интересно было взглянуть на ее гардероб и коллекцию туфель на каблуках, которые начали уже давно выходить из моды.

"Это Жанночкин рай", - комментирует ее сестра, демонстируя на видео ее внушительную коллекцию обуви.

Она была настоящей поклонницей туфель и босоножек, поэтому ее коллекция действительно впечатляет.

Очень трогательно было то, что в квартире сохранились детские вещи Платона. На видео можно увидеть соску мальчика, которая лежит на кухне.

Отметим, что еще при жизни Жанна Фриске рассказывала, что долго мечтала о квартире в столице, но не могла себе ее позволить. Она воплотила свою мечту лишь спустя несколько лет бесчисленных сольных выступлений. После чего сама с дизайнерами подбирала мебель и обои.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, Жанна Фриске подала голос с того света.

Также Politeka писала, что умер известный американский музыкант: «такого и врагу не пожелаешь», детали трагедии.