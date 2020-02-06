Филипп Киркоров показал, как отдыхает - в руках с "бодрящими" напитками и обнимая блондинку с пухлыми губами

Известный российский певец показал весьма любопытные кадры из аэропорта, где он весело - в прямом смысле этого слова - шагает, весь какой-то "помятый" и растрепанный под руку с подругой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певца.

Так на новых опубликованных кадрах Киркоров и эффектная дама всячески кривляются на камеру, распивают, вероятно, не спиртное, но "бодрящее" и уверенно шагают прямо. Правда, именно прямо, у звезд сети и сцены - не всегда получалось.

Личное видео артист опубликовал в сториз, поэтому фолловеры исполнителя были лишены возможности комментировать увиденное, но ранее поклонники артистка и звездного экс-супруга Аллы Пугачевой заявляли, что тот - не перестает их удивлять. В комментариях под его постами в популярной соцсети масса рассуждений о том, кто же является пассией звезды сцены сейчас - людям очень любопытно, с кем поп-король российской эстрады встречается.

Напомним, известный российский певец показал, как отдохнул в США.

Так на новом опубликованном видео, Киркоров веселиться вместе со своей дочерью Аллой-Викторией и в компании известной детской блогера Насти с отцом девочки. Русскоязычный канал малышки имеет множество подписчиков на YouTube - более миллиона, а ее родители уже снимали Киркорова в одном из выпусков блога Насти. На кадрах над головами мужчин поднимается и разрывается блестящий шар с не менее блестящим содержимым и все это сыплется прямо на звезд:

«‼️Осторожно! Видео излучает позитивные вибрации, заряжает всех отличным настроением!💯 Краски жизни в твоих руках – выбирай яркие тона! 🎨 …», - подписал Филипп видео. Примечательно, что шар над мужчинами лопается именно с помощью восьмилетней Аллы-Виктории – девочка со всем задором тычет иголкой в шарик и тот мгновенно разрывается.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.