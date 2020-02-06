Ссора с дочерью сильно пошатнула здоровье 65-летней королевы шансона Любови Успенской

Артистка рассказала на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», как 30-летняя дочь Татьяна Плаксина обвинила ее в агрессии и насилии и хлопнула дверью. Стрессовая ситуация настолько сильно повлияла на состяние звезды, что у нее поднялось давление и пришлось вызывать врачей, пишет "Стархит".

"Таня ушла, ее никто не держал. Я не думала, что все так получится. Ох... Врачи мне все время делают какие-то уколы, я теряла сознание... Давление у меня высокое было, я находилась на грани инсульта. Мне пришлось нанять частных детективов, чтобы отыскать дочь. А потом, когда она нашлась, спросила у нее — зачем она это все сделала", — поделилась Успенская.

В том, что с дочкой не складываются отношения, певица винит супруга, бизнесмена, Александра Плаксина, с которым она собралась разводиться спустя 30 лет брака. По ее словам, он испортил Таню деньгами, а сам является человеком с "черной энергетикой".

Успенская призналась, что муж "разрушил ее жизнь" и что они постоянно ругались. Также она рассказала, что уже год супруг не живет в Москве, но развод ей почему-то не дает, хоть сама артистка выказала желание расстаться.

В настоящее время дочка находится дома вместе с матерью и уже попросила у той прощения. Девушка сделала трогательный пост в личном блоге: "Дорогая мама, прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались..."

По поводу последних слов Плаксиной, она намерена судиться с телеканалом НТВ, обвиняя телевизионщиков в том, что они насильно заставили ее дать скандальное интервью.

Отметим, Плаксина страдает от депрессии, в которую впала после падения с велосипеда в 2018 году, когда серьезно травмировала челюсть.

«Моя дочь Татьяна действительно пострадала в аварии. И да, ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью. Три клиники за нашими плечами не дали должного результата... Я прошу вас прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери», — подытожила Успенская.

Напомним, что Успенская взорвала жаркими кадрами: "Разврат уже надоел".

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