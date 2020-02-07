Украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Ризатдинова показала свое умение

Знаменитость продемонстрировала шпагат, при этом она стояла на одной ноге, Politeka.net.

Звезда вытянулась на носочке, подняв вторую ногу выше головы. Гимнастка схватила ногу одной рукой, а второю положила на талию (Волочкова так не сможет!). Анна смотрела вперед.

Для занятий Ризатдинова выбрала черный костюм с принтом. Топ был короткий и едва прикрывал груди звезды. Примечательно, что костюм подчеркнул стройную фигуру знаменитости и ее упругие части тела.

Чтобы волосы не мешали гимнастка убрала их в пучок.

"В такую погоду 🌨 самое время заняться спортом 💪🏼", - подписала снимок Анна.

За чтыре часа ее пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Я как раз с утра занималась", "Вау! Шикарно!", "Как же это красиво🔥🔥🔥", "Очень красивая", "Моя Аня лампочки меняет)))", "Аня, Вы будете в Киеве проводить мастер класс", "Ваууууу❤️❤️😍😍", "Грация!!!!", "Крутыха!!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова надела черную майку, ткань которой натянулась на пышной груди звезды. На шее у гимнастки - чокер из белых жемчужин.

Анна закинула волнистые волосы на одну сторону, и наклонила голову к камере.Такое фото она разместила в Инстаграм.

Гимнастка слегка выпятила губы, сделав их более пухлее. Макияж с акцентом на глаза придал образу безупречности.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова позировала в окружении растений за столиком в одном из токийский магазинов-кафе. На ней черный костюм в обтяжку, а завершила она образ черно-белыми кедами.

Волосы Ризатдинова уложила волнами на плечи.

«Как красиво», «Красивая, Анечка», « Анна, Вы-сама нежный весенний цветок», – написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова позировала в бассейне, а на фоне можно увидеть горы и снег. Можно предположить, что вода с подогревом, раз вокруг лежит снег. Ризатдинова показала себя в одном блестящем купальнике, в котором можно оценить пышные формы гимнастки.

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