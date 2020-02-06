Певица прихвастнула подкачанными ножками, ягодицами и не только...

Солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила яркими и откровенными кадрами с отдыха

Звезда позировала в раздельном выблескивающем купальнике, пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram артистки.

На снимках, где Виктория запечатлена на фоне живописных пейзажей курортных Мальдив, вблизи видны все преимущества ее спортивной и в то же время - женственной фигуры. На фото исполнительница улыбалась и выглядела счастливой.

Украинская знаменитость представила "на справедливый суд" публики в сети целый рад однотипных фото, темноволосая артистка-красавица выглядит на снимках естественно и в глазах многих свойх фанов - очень привлекательной особой.

Помимо прочего, фолловеры звезды отметили ее стильный пляжный костюм, а также спортивную фигуру, добавив, что у Вики "не видно ни грамма жира" на теле.

Стоит также отметить, что фото с опубликованной подборки Смеюхи получились яркими и очень эффектными, некоторые из поклонников "Черненькой из НеАнгелов" добавляют, что уже несколько раз перелистывают публикацию, а сама певица подписала ее так:

«Я сдаюсь! Возьмите меня в Мальдивский плен, а не во все вот это... 😭 А как вам эта зимняя промозглая окружающая действительность? ⛄❄💨», - подписала знаменитость свою жаркую подборку фото.

Ранее мы писали, что Виктория Смеюха опубликовала в разделе Сториз фото, на которых похвасталась упругими формами.

На снимках она позировала в желто-красном бикини, показывая довольно заметный пресс и тонкую талию. Под похожим постом поклонники написали, что артистка еще сильнее похудела.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.