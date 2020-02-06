Известная украинская певица Анна Седокова показала новый образ с двумя косичками

Анна в этот раз позировала сидя за столом. Седокова в этот раз прикрыла свое тело только топиком. Зато можно легко оценить идеальные изгибы тела без нее. Образ дополнила певица двумя косичками, которые свисали спереди. На фоне можно увидеть зеркало со светом,дверь и ковер. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты сразу начали обсуждать фото:

"Без трусиков", "Молодец", Вы шикарно выглядите, Анна", "Какая", "Красотка моя любимая певица без понтов", "Ничего удивительного...С Насти берет пример", "Девочка", "Я правильно понимаю , ты без трусиков получается", "Какая красивая многодетная мамочка,лет 18 не больше. Дети наверно гордятся вами!".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом.

В этот раз артистка решила сразить небольшими роликами в разделе Стори, сверкнув новой прической и естественным видом в одном черном топе. К слову, подобные видео от Анны в последнее время стали редкостью, поскольку несколько недель звезда активно занималась своим новым увлечением, всячески хвастаясь в Инста-Стори образами в разных спортивных костюмах.

Сообщалось, что известная украинская певица Анна Седокова показала новый образ с длинными косичками.

На фото Анна позирует в странной разноцветной накидке, джинсах и ботинках. При этом Седокова сделала себе несколько маленьких косичек и одну большую. На фото певица присела. В этот раз снимок был сделан на подземной парковке. На фоне можно увидеть несколько автомобилей.

Напомним, Седокова после смерти сестры своего сына поразила откровением

А еще Politeka писала, что Седокова попала под гнев сети из-за необычного костюма

Также Politeka сообщала, что Седокова оказалась на полу перед толпой молодых красавцев



