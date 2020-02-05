Украинская певица Анна Седокова после смерти сестры своего младшего сына Гектора рассказала, как собирает в садик и школу троих детей

Об этом экс-солистка группы ВИА Гра написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka . По ее словам, родить троих детей не тяжело, а вот собрать и отвести их в садик трудно. Седокова отметила, что каждый день придумывает разные обманные пути, чтобы уговорить ребенка пойти в садик.

«Сегодня помогла взрослая беседа о том, что и Аля в школе, и Мона в школе», - добавила артистка, призвав поклонников делиться своими способами, как доставить ребенка в садик.

Фолловеры певицы начали активно рассказывать свои истории сборов в детский сад.

«У меня дочь хваталась за забор сада и кричала не своим голосом спасите помогите, а я на 7 месяце беременности стояла и не знала, каким способом ее отвести в группу. Потом мимо беседок пробегал волк и мы шли смотреть куда шли его следы», - делится советом одна из подписчиц.

«Это самое сложное с чем я сталкивалась в своей жизни. И тебе крупно не повезло, если у тебя нет фантазии и умения собираться за 5 минут. Анна, вы молодец, в следующем году будет легче, он вас будет ждать пока вы соберетесь», - рассказывает другая поклонница.

Также поклонники обратили внимание на то, что Гектор - мамина копия.

"Сын на тебя так похож", - пишут фолловеры.

Напомним, что на днях стало известно о смерти одной из новорожденных близняшек – дочек бывшего возлюбленного Анны Седоковой и отца Гектора Артема Комарова. Его новая жена родила девочек в декабре 2019 года. Роды были сложные, усилия врачей не помогли спасти малышку. Таким образом, сын Анны Седоковой потерял сестру.

Напомним, что Седокова ошарашила сменой имиджа, кадры впечатляют: "Ярко и сочно".

А еще Politeka писала, что Седокова попала под гнев сети из-за необычного костюма: "Ворует стиль Бейонсе!".

Также Politeka сообщала, что Седокова оказалась на полу перед толпой молодых красавцев: "Ничего себе декольте!".