Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна удивила серией пикантных фото, сделанных во время съемок передачи «Импровизация», в которой приняла участие не только Анна, но еще и многие знаменитые артисты.

Сама же звезда появилась с ярким макияжем на лице, распущенными и уложенными в мягкие волны волосами. Наряд Анна выбрала классический – алое платье, подчеркнувшее зону декольте, однако нетипичным скромным образом.

«Сегодня, в 21:00, в «Импровизации» на @tnt_onlin , будут все и всё 🕴👯‍♂💃🏻👯. Будем делать все - лежать, стоять и много смеяться.

Поздравляю с началом нового сезона и рада быть первой 😛. Пока ждём эфир, давайте выберем лучше фото. Какое больше нравится 1-2-3-4-5-6-7-8? И кто смотрит «Импровизацию» поднимите - 🤚🏼, кто будет смотреть сегодня две - 🙌🏼», – написала Анна под новым постом. Как и ожидалось, поклонники принялись засыпать пост комментариями.

До этого Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает на матче своего возлюбленного. Как недавно выяснилось, у звезды новое увлечение, причем о нем стало известно лишь после заявления звезды. Ранее она не афишировала отношения, учитывая тот факт, что спортсмен моложе Седоковой и к тому же был женат.

"Я так хочу, чтобы каждый из нас нашёл свой недостающий пазл. Я свой нашла ❤️ Люблю тебя и нашу сумасшедшую семью @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – отметила несколько дней тому назад Анна под похожим роликом в Инстаграм.

"Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀Наверное, это есть одна из формул счастья в паре - уважать и любить профессии и дела друг друга", – написала Анна ранее под одним из видео, комментируя свои отношения.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом