Муж больной раком Анастасии Заворотнюк делает все, что в его силах, чтобы хоть как-то помочь жене

В последнее время появляется все меньше информации о состоянии знаменитой российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали рак мозга. Ее родные изначально не хотели посвящать в эту истории посторонних, поэтому всячески избегают разговоров с журналистами.

Известно, что в последнее время особенно много работать вынужден муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев. Очевидно, лечение актрисы обходится недешево. 6 февраля ему исполняется 49 лет. Его поздравили друзья и коллеги, а тренер Татьяна Тарасова написала трогательное послание фигуристу в своем Инстаграм.

В публикации она рассказала, как Чернышев старается помочь своей жене.

«Господи! Дай тебе силы. Я люблю твое катание. Я люблю твою работу постановщика, могу часами смотреть, как ты, не жалея себя работаешь, и проходит ночь. Люблю твои человеческие качества. Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте. Ты отмаливаешь ее и это потрясающе. Горжусь тобой, люблю тебя. Знаю тебя тысячу лет и ты становишься лучше, душевнее, сильнее. Поздравляю и благодарю», - написала она.

В комментариях к ее посту люди присоединяются к поздравлениям и желают скорейшего выздоровления Заворотнюк.

Ранее мы писали о том, что до рождения дочери Заворотнюк и Чернышев были даже на грани развода. Все потому, пишут российские СМИ, что актриса, якобы, подозревала супруга-красавца в его изменах с коллегами. Были ли подозрения небеспочвенными – неизвестно, однако масса историй о головокружительной личной жизни Чернышова до Заворотнюк, а также о карьерных неожиданных поворотах фигуриста – в сети всплывают все чаще.

По слухам, в какой-то момент, после невероятного эмоционального начала отношений, в паре появилось недопонимание и они даже оказались на грани развода:

«Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ей не стоило. Ведь у Петра не было детей, а он очень хотел стать отцом», - рассказывал журналистам как-то друг фигуриста. Но рождение дочери все поправило, однако вскоре семья столкнулась с бедой в отношении здоровья и жизни Анастасии.

Напомним, мужа больной раком Заворотнюк подозревают в романе с коллегой, кадры "измены".

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поделилась трогательными фото матери с отчимом.

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