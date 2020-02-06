Супруг больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев шестого февраля празднует свой 49 день рождения – сейчас артист помогает столкнувшейся с недугом жене, но не всегда в семье актрисы и спортсмена все было гладко…

Как известно, у пары есть маленькая дочь Мила, когда девочка родилась – все в семье наладилось, но некогда Заворотнюк и Чернышев были даже на грани развода. Все потому, пишут российские СМИ, что актриса, якобы, подозревала супруга-красавца в его изменах с коллегами. Были ли подозрения небеспочвенными – неизвестно, однако масса историй о головокружительной личной жизни Чернышова до Заворотнюк, а также о карьерных неожиданных поворотах фигуриста – в сети всплывают все чаще.

Как известно, дед Чернышева был четырехкратным чемпионом СССР по фигурному катанию, карьера Петра – немного уступает дедовой, но все же он он очень успешен: в юности выступал на различных соревнованиях, но в 18 получил травму и перешел в танцы на льду. Его первыми партнершами были Ольга Першанкова и Мария Аниканова. Последняя как-то рассказывала журналистам о некрасивом поступке Петра – он в 90-х уехал в США тренироваться и даже не поставил ее в известность:

«Меня просто бросили, предали. Было безумно больно, обидно, я рыдала не переставая. В 16 лет воспринимала сложившуюся ситуацию как настоящую катастрофу. Долго не могла прийти в себя после предательства Пети. Но время все лечит», - цитирует слова спортсменки Starhit .

В США он выступал с балериной Софией Елиазовой, но их союз на льду не сложился, после Петр выступал с Наоми Ланг. Как известно, в 1998-м дуэт завоевал бронзу, а затем пять раз подряд выиграл золото чемпионата США. Об отношениях Ланг и Чернышова ходит немало легенд – и именно к ней когда-то, по слухам, его ревновала первая супруга Наталья Анненко.

В 2008-м в «Танцах на льду. Бархатный сезон» Петр познакомился с Анастасией Заворотнюк:

«Мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников, уже в платье для съемок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое…», — вспоминала артистка.

У Заворотнюк были свои дети от прежних отношений, но Чернышев мечтал о своих. По слухам, в какой-то момент, после невероятного эмоционального начала отношений, в паре появилось недопонимание и они даже оказались на грани развода:

«Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ей не стоило. Ведь у Петра не было детей, а он очень хотел стать отцом», - рассказывал журналистам как-то друг фигуриста. Но рождение дочери все поправило, однако вскоре семья столкнулась с бедой в отношении здоровья и жизни Анастасии.

Напомним, что слухи о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из клиники ходят давно. Дело в том, что после новогодних праздников журналисты перестали видеть семью Насти возле клиники. По данным других СМИ, сейчас Заворотнюк находится у себя дома в Крекшино. Эти слухи связаны с тем, что родных актрисы видели в местном храме на Крещение.

«Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти десять минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти», - рассказали очевидцы.

Напомним, вести о больной раком Заворотнюк взбесили россиян.

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